Sandro Gozi : "L'UE donne une réponse extraordinaire à une crise extraordinaire"

"L’UE fait un pas très important en donnant une réponse extraordinaire à une crise extraordinaire. L’accord qui se dessine est positif. Pour la crise du coronavirus, l’UE est là et répond bien même si les pays 'frugaux' ont beaucoup allongé la durée des négociations", estime Sandro Gozi, député européen Renaissance élu sur la liste LREM.

L'Union sort-elle divisée de ce sommet ? "Non, 22 pays sur 27 voulaient une Europe avec plus de justice sociale et fiscale. Avec 27 acteurs, il faut trouver un compromis", juge l'ancien conseiller Europe d’Édouard Philippe lundi 20 juillet sur franceinfo.

Le principe de l'unanimité "dépassé"

"Si l’accord est trouvé, l’UE ressort avec des idées novatrices : la dette commune européenne, l’émission d’obligations communes", se félicite l'eurodéputé.



"J’espère que le principe de la prise de décision à l’unanimité va mourir. Il faut dépasser cela. On ne peut pas être prisonnier des menaces du veto d’un seul pays. La conférence sur l’avenir de l’UE va commencer en octobre. Nous sommes convaincus que ce sera la réforme la plus importante à mener à bien dans les deux ans", conclut Sandro Gozi, ancien secrétaire d’État italien aux Affaires européennes.