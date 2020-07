Valérie Rabault : "L’Europe reprend la main sur son destin"

Alors que les 27 membres de l’Union européenne se sont mis d’accord sur un plan de relance économique commun, dans la nuit du lundi 20 juillet au mardi 21 juillet, Valérie Rabault, la présidente du groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale, salue cet accord mardi matin dans les "4 Vérités" : "Je suis très contente. L’Europe reprend la main sur son destin, c’est une grande journée. J’entends que certains pourront dire ‘c’est pas assez, c’est ceci, c’est cela’… C’est un grand accord. Quand on veut faire un deal, on n'a jamais 100% de ce que l’on veut. Mais là, franchement, c’est un grand accord. L’Europe se donne les moyens."

Et d'ajouter : "Quand on fait un emprunt, quand l’Europe emprunte au nom de tous les pays, ce qui permet aux pays qui ont le moins de capacité à emprunter, de pouvoir bénéficier de la signature des pays qui ont une meilleure signature, ça s’appelle de la solidarité."

Les socialistes, une force territoriale

La députée du Tarn-et-Garonne dénonce toutefois l’action d’Emmanuel Macron au niveau national et la multiplication des plans de relance sectoriels : "Pour que ça fonctionne, il faut avoir un plan d’ensemble." Elle revient aussi sur les victoires des socialistes aux municipales : "Le Parti socialiste, sur les territoires, a une force importante, qui est parfois sous-estimée, ce que je regrette. (…) Il y a eu une démonstration" lors des municipales.