Royaume-Uni : un drone livre du matériel médical à l’hôpital

100 kg de charge utile et une autonomie de 1 000 km. Sur l'île de Wight (Royaume-Uni), un drone livre du matériel médical à un hôpital jusqu'à dix fois par jour. "Le design est fonctionnel. J'aime le voir comme une sorte de Land Rover du ciel, car il est très robuste, très résistant, très facile à réparer. Doté de deux moteurs, il est capable de voler un seul moteur, donc très fiable", explique Jim Scalan, de l'université britannique de Southampton.

Des livraisons rapides

Le vol dure environ 10 minutes, ce qui réduit considérablement le temps de livraison entre l'île et le continent. "Les livraisons sont effectuées soit par un bateau qui est vraiment lent, soit par un avion piloté qui est vraiment cher. Une plateforme bon marché comme celle-ci peut livrer de manière fiable de nombreuses choses, et peut voler la nuit, dans le brouillard et par mauvais temps", précise Jim Scalan. Développé par l'université de Southampton, le drone a reçu une autorisation de vol pour participer à la lutte contre le Covid-19 en aidant les hôpitaux.