Royaume-Uni : cas contact, Boris Johnson à l'isolement la veille de la levée des restrictions

Le pays est en ce moment le plus touché en Europe en nombre de cas de Covid-19. Le variant Delta, plus contagieux que la souche originelle, y est désormais majoritaire.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été contraint de s'isoler dimanche 18 juillet, a annoncé dimanche un porte-parole de Downing Street. Le ministre des Finances Rishi Sunak est lui aussi cas contact. Ils s'étaient réunis cette semaine avec le ministre de la Santé Sajid Javid, qui a annoncé samedi être positif au Covid-19. L'annonce intervient à la veille de la levée des restrictions liées à la pandémie en Angleterre.

Ce porte-parole avait indiqué dans un premier temps que Boris Johnson et Rishi Sunak échapperaient à un isolement complet car "ils participeront à un programme pilote de dépistages quotidiens" qui "leur permet de continuer à travailler depuis Downing Street". Toutefois, devant la furie provoquée par cette annonce, l'opposition dénonçant un gouvernement "au dessus des lois", le cabinet du Premier ministre est revenu en arrière et a finalement annoncé que les deux hommes observeront bien leur période d'isolement.

"Responsabilité individuelle"

Le coronavirus a fait plus de 128 600 morts au Royaume-Uni où les contaminations grimpent en flèche depuis des semaines, avec au total plus de 585 000 cas recensés depuis le 1er juillet. Le pays est le plus touché en Europe en nombre de cas et a dépassé les 54 000 nouvelles contaminations par jour samedi. Le variant Delta, plus contagieux que la souche originelle, y est désormais majoritaire.

Le chef du gouvernement a pourtant confirmé cette semaine la levée à partir de lundi de quasi toutes les restrictions restantes en Angleterre, y compris l'obligation de porter le masque ou la distanciation sociale, préférant s'en remettre à la "responsabilité individuelle" de chacun. Un groupe d'influents scientifiques internationaux avait appelé vendredi le gouvernement britannique à revenir sur sa décision qui "risque de saper les efforts de contrôle de la pandémie non seulement au Royaume-Uni, mais également dans d'autres pays".