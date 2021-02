Royaume-Uni : 90 jeunes volontaires vont se faire inoculer le Covid-19

90 volontaires anglais vont se faire inoculer le Covid-19 contre rémunération au Royaume-Uni. "Les concernés sont tous jeunes – entre 18 et 30 ans – et en excellente santé. Après leur contamination, ils seront isolés et observés par des scientifiques pendant deux semaines. L’objectif est de surveiller en direct la réaction de leur organisme", explique le journaliste France Télévisions Matthieu Boisseau, en direct de Londres, jeudi 18 février.

Un seul profil de volontaires

Les scientifiques pourraient ainsi connaître la quantité minimale de virus qui déclenche l’infection, même sans symptômes. Les volontaires seront ensuite suivis pendant un an. A priori, ils devraient être rémunérés entre 4 500 et 5 000 euros sur l’ensemble de l’expérience. "Reste à savoir quel sera son intérêt réel sur le plan scientifique car cette étude ne concerne qu’un seul profil : des patients jeunes et en bonne santé, une seule souche du virus et ce n’est pas l’un des variants hyper-contagieux observés récemment", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT