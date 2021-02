« Rouvrir massivement les universités ? Ce serait le pire des services à rendre aux étudiants ! », assure Jean Castex

Depuis des semaines, la situation des étudiants s’aggrave. Dépression, tentatives de suicides, accroissement de la pauvreté… Le gouvernement tente de remédier à la situation en leur accordant la possibilité d’avoir deux repas par jour à un euro dans les CROUS, et en leur allouant un « chèque psy ». Pas suffisant aux yeux du sénateur Alain Houpert (Les Républicains), qui a interpellé le gouvernement ce mercredi lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat. « Vous avez inventé le repas à un euro, pour ne pas regarder la réalité dans les yeux. Les étudiants n’ont pas besoin de charité ni de séances de divan », a-t-il fustigé avant de demander au ministre de « prendre l’engagement de véritables mesures pour permettre à tous les étudiants de retrouver rapidement le chemin des facultés ».

Piqué, le Premier ministre lui a vertement répondu : « Si j’étais provocateur, je voudrais vous donner une information : nous traversons une crise sanitaire gravissime. Pas une fois dans votre question vous n’avez cité le mot covid-19, virus, crise sanitaire. Laissant à penser que c’est le gouvernement qui se trouve à l’origine de cette situation et des conséquences dramatiques pour les étudiants ! ». Pour l’heure, Jean Castex estime que la situation sanitaire - « avec une circulation virale encore extrêmement élevée » - ne permet pas un retour massif dans les universités. « À l’heure où la plupart des pays qui nous entourent ont fermé, ou significativement restreint l’accès aux universités, que proposez-vous ? Qu’on les rouvre massivement ? Ce serait totalement irresponsable ! Ce serait le pire des services à rendre aux étudiants de France ! », a-t-il martelé.

Quant à la politique d’accompagnement mise en place, le chef du gouvernement affirme qu’elle est « équilibrée » et que « c’est ce qu’il fallait faire ». « Vous dites que c’est leur faire l’aumône de leur donner des repas à un euro dans les CROUS, moi je dis que c’est un honneur de le faire ! Et ils y vont, ils en profitent et ils en ont besoin ! », a-t-il rétorqué au sénateur de la Côte-d’Or. Avant de lancer un dernier avertissement : « Ça ne sert à rien de laisser croire que c’est le gouvernement qui est à l’origine de cette situation. C’est cette crise sanitaire ! Il faut tenir un langage de vérité et de responsabilité ! ».

Condamnation d’Alexeï Navalny : « Un acte inqualifiable que la France condamne », assure Jean Castex

« Celui qui aurait dû se trouver hier dans le box du tribunal de Moscou ne s’appelle pas Alexeï Navalny, il s’appelle Vladimir Poutine », a tonné Claude Malhuret, sénateur Les indépendants, lors des questions au gouvernement du Sénat. L’opposant a en effet été condamné à trois ans et demi de prison, ce mardi, de nombreux manifestants ont également été arrêtés par les autorités russes. Face au Premier ministre, le sénateur a salué la condamnation du président de la République avant d’appeler à « répondre avec fermeté » et à « passer aux actes ». Dans son viseur : le gigantesque projet du gazoduc germano-russe. « Le gazoduc Nord Stream 2 ruine la sécurité énergétique de l’Europe, il nous livre pieds et poings liés à notre pire ennemi », s’alarme le sénateur pour qui « il est temps d’obtenir de l’Allemagne l’abandon de ce projet mortifère ».

Jean Castex a, pour sa part, rappelé les nombreuses condamnations de la France et de l’Union européenne : « Le président de la République a rappelé notre attachement sans faille au respect des droits de l’homme et des libertés publiques dans ce grand pays ». D’après Jean Castex, « les ministres des Affaires étrangères de l’UE se réuniront dans quelques jours pour proposer des suites qu’il y a lieu de donner de cet acte inqualifiable et que la France condamne avec la dernière énergie ».

« Dès cette semaine, le haut représentant de l’Union européenne Josep Borrell se rendra à Moscou pour dire la condamnation unanime de l’Union », précise-t-il sans pour autant se prononcer sur le gazoduc Nord Stream 2. De l’autre côté du Rhin, le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert, n’exclut pas des sanctions contre la Russie mais indique que le chantier du gazoduc va se poursuivre.