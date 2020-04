Rhône : une école tourne un clip pour soutenir ses élèves

En attendant que les écoles soient de nouveau ouvertes le 11 mai prochain, 19 professeurs et auxiliaires de vie scolaire de l'école Le Grégoire de Dardilly, près de Lyon, se sont filmés de chez eux pour adresser des messages à leurs élèves. On les y voit lancer et rattraper une boulette de papier, qui, une fois dépliée, montre leurs petits mots. Une manière originale de dire aux enfants combien ils leurs manquent en cette période difficile.

"Reposez-vous, bonnes vacances !"

"Je pense très fort à vous", peut-on lire sur une feuille. "Portez-vous bien… Souriez", est écrit sur une autre. "Je pense à vous ; gros bisous", est également inscrit. Florilège : "Chantons ensemble. À bientôt, bizzz…" ; "Reposez-vous, bonnes vacances ! On pense à vous ! Vous me manquez" ; "Prenez soin de vos parents" ; "Même confinés, passez de bonnes vacances !"