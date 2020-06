Rhône : une coopérative de producteurs se rassemble pour proposer des produits frais sur Internet

Dans une famille, on n'a pas attendu la crise du Covid-19 pour faire les courses sur Internet. "J'ai des légumes et de la viande à prendre, du fromage, du pain, des produits frais", explique la mère de famille. L'assurance de manger sainement est devenue une priorité depuis qu'elle a des enfants.

Des produits frais sur internet

"Cela a été un peu le déclic, mais c'est aussi dans l'air du temps de faire plus attention à ce qu'on achète", précise Elsa Marchand. En un clic, le producteur, situé à Saint-Germain-Nuelles (Rhône), reçoit sa commande. À 20 kilomètres de là, il sait exactement les légumes qu'il doit ramasser. "On les ramasse le matin et dans deux à trois heures, ils sont disponibles au magasin et on peut le cuisiner plus frais", précise l'agriculteur Ludovic Pin. Une coopérative de 80 producteurs s'est regroupée et prépare les commandes.

