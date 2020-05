Rhône : comment réussir le déconfinement dans les transports en commun à Lyon

Une même bouche de métro pour entrer et sortir. Le 11 mai, ce sera impossible à Lyon (Rhône). Afin de ne pas se croiser, les habitants de la ville devront entrer et sortir à des endroits différents. Sous terre, ils pourront se laver les mains grâce à une machine sans contact. La première a été installée, et, avec dix exemplaires, un tiers des stations sera bientôt équipé. Prix de la location : une centaine d’euros par mois, payés par l’opérateur.

"On est un peu sceptique"

Dans les rames, distanciation sociale et port du masque seront rendus obligatoires, mais certains usagers restent dubitatifs. "Quand je prends le métro à 5h30, il y a du monde. Mais, dans l’ensemble, ça va, les gens se protègent bien. On ne sait pas trop ce que ça va donner après le déconfinement, on est un peu sceptique", rapporte une usagère.

