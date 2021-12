Réveillon : moins de festivités pour une nouvelle année sous le signe du Covid-19

M. Justet, T. Franceschet, P. Caron, A. Sarlat, C. Krouskopff, France 3 Régions

Avec l’épidémie et le variant Omicron, fêter le passage à la nouvelle année sera encore compliqué. "À la base, on avait prévu une petite soirée cosy entre copains. Ça a été annulé, donc on ne sait pas trop ce qu’on va faire", dit un jeune homme. "Je vais voir principalement ma famille, alors que d’habitude je fais la fête", dit un passant. Dans ce cabaret à Tiers (Puy-de-Dôme), contrairement à l’an passé, la soirée du réveillon aura bien lieu.

Des frigos vides chez les restaurateurs pour le 31 ?

Dans les coulisses, l’heure est aux derniers préparatifs. Pour éviter des contaminations, précautions maximales. Pour le dîner-spectacle, il y a moins de danseurs mais aussi moins de public : 20 % des sièges ne seront pas occupés. Dans le Doubs, chez ce restaurateur- traiteur, il n’y aura pas de festivités pour ce 31 décémbre, les frigos sont vides. Une soirée avec 150 clients était prévue pour le Nouvel An, finalement annulée et cela inquiète le gérant pour l’avenir. Il espère voir la salle remplie dès l’année prochaine.