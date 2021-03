Restrictions sanitaires : les réactions aux annonces de Jean Castex dans la Somme

Les Amiénois n'y ont pas échappé : ils sont désormais confinés sept jours sur sept. Certains comprennent la mesure. "On a déjà confinés deux fois, on sera confinés trois fois, voilà, c 'est tout !" témoigne une passante, plutôt conciliante. D'autres jugent ce reconfinèrent trop drastique. "On a le droit de vivre aussi, un peu", s'emporte une promeneuse. Le taux d'incidence dans la Somme est actuellement de 305 cas pour 100 000 habitants. Pour cette commerçante, il aurait fallu reconfiner plus tôt. "Le bon choix aurait peut-être été de confiner en février", selon elle, ajoutant que le mois de février est le plus calme de l'année.



La Seine-Maritime reconfinée

Si les habitants de la Somme s'attendaient à de nouvelles restrictions depuis plusieurs jours, "la surprise ce soir, elle est pour le département voisin, la Seine-Maritime, explique le journaliste France Télévisions Thomas Cuny, en duplex depuis Amiens (Somme). Ils sont les victimes collatérales de leur proximité géographique avec les Hauts-de-France."