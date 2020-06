Restaurants et hôtels : un label "Covid-Free" pour rassurer les clients

C’est un audit. Pour la deuxième fois en quelques jours, la référente "Covid-Free" inspecte un hôtel de Crozet, dans l’Ain. "Le label ‘Covid-Free’ a son propre comité scientifique d’indépendants, de médecins, de pharmaciens et d’hôteliers. Ils travaillent tous ensemble pour nous donner des réponses", explique la référente Jennifer David. Au pied du massif jurassien, l’établissement Bois Joly a été l’un des tous premiers à décrocher le label "Covid-Free".

"J’aurai les réponses"

Un engagement sanitaire qui va bien au-delà des consignes gouvernementales. Un plus nécessaire. "Ça va être un bon côté pour nous, et aussi pour le client. Parce que le client, il va me poser des questions, et moi j’aurai les réponses. Parce que Jennifer était là pour m’accompagner, pour m’aider", justifie Didier Chevassus-Agnès, le co-gérant de l’hôtel.

Le JT

Les autres sujets du JT