Réouverture des frontières italiennes : "Il est important de renouer les contacts avec nos cousins italiens", affirme le maire de Modane

20 à 25% des habitants de Modane, en Savoie, ont de la famille de l'autre côté de la frontière, précise Jean-Claude Raffin.

"Il est important de renouer les contacts avec nos cousins italiens", estime mercredi 3 juin sur franceinfo Jean-Claude Raffin, maire de Modane (Savoie), commune reliée à l'Italie par le tunnel de Fréjus, alors que l'Italie rouvre ses frontières.

>> Suivez notre direct sur le coronavirus et le déconfinement.

"Aujourd'hui les frontières sont ouvertes dans un sens", souligne-t-il, "rien ne nous empêche d'aller voir une famille ou des amis en Italie. Le retour se fera sans problème puisque tous les ressortissants de nationalité française peuvent rentrer". Jean-Claude Raffin estime que 20 à 25% des habitants de Modane ont de la famille de l'autre côté de la frontière, "donc c'est vrai que c'est une attente, du côté des ressortissants italiens, de pouvoir revoir leur famille qu'ils n'ont pas vue depuis au moins trois mois".

Des relations en sommeil

Depuis les mesures de confinement, "les relations sont un peu en sommeil" avec Bardonecchia, la ville italienne avec laquelle Modane est jumelée, mais "on a pu maintenir des contacts, parce que le téléphone existe, la visioconférence existe", souligne le maire, qui précise que "le nouveau conseil municipal a prévu de rencontrer" ses homologues italiens.

"L'idée, c'est de repartir le plus tôt possible", indique le maire. Les liaisons avec l'Italie par le tunnel de Fréjus n'ont pas été interrompues pendant l'épidémie, mais restent réduites. Les transports par camion ont repris "entre 75 et 80% par rapport à avant la crise", les bus sont toujours à l'arrêt. Quant aux voitures, le trafic est "descendu jusqu'à 20-25%", selon Jean-Claude Raffin, et il faut "attendre la fin de la semaine pour avoir des chiffres plus précis".