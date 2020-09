Rentrée scolaire : "Tout est prêt" à Aubervilliers, rassure Karine Franclet (UDI)

"Tout est prêt pour la rentrée scolaire mardi 1er septembre. On a travaillé tout l’été avec les services en concertation avec l’Éducation nationale. Les protocoles sanitaires sont appliqués et on est prêt à accueillir de nombreux enfants, car il y a encore beaucoup de parents inquiets. On espère qu’un maximum d’enfants reprendra l’école, car peu d'écoles primaires ont rouvert après le confinement à Aubervilliers", explique lundi soir Karine Franclet, nouvelle maire de cette commune de Seine-Saint-Denis.

"Des enseignants prêts à supporter le masque"

"Porter le masque pour les enseignants, ça va être difficile, mais il faut vivre avec. J’ai toute confiance dans les équipes. On est tous conscient de l’importance du respect des gestes barrières. Je suis convaincu que les enseignants, très engagés, supporteront le désagrément du masque, car ils savent à quel point c’est important que les enfants d’Aubervilliers retrouvent l’école", assure cette ancienne proviseure sur franceinfo. Sur le retard accumulé par certains élèves, "l’ampleur des dégâts sera mesuré avec les évaluations qui ont lieu en début d’année", conclut Karine Franclet.