Rentrée scolaire : quel protocole sanitaire au Royaume-Uni ?

L’heure de la rentrée scolaire a sonné dans de nombreux pays européens. C’est notamment le cas au Royaume-Uni où les restrictions sont un peu plus souples. "Si un élève est testé positif au Covid-19, et bien les autres élèves, cas contact, n’ont plus besoin de s’isoler. Ils doivent faire un test PCR mais ils peuvent continuer à venir à l’école en attendant le résultat. Ça, c’est valable pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Écosse, mais pas pour l’Irlande du Nord", annonce le journaliste de France Télévisions Matthieu Boisseau en duplex depuis Londres dans le 23 heures de Franceinfo jeudi 2 septembre.

Du changement au niveau du port du masque

Certaines mesures barrières ont également été assouplies dans certains pays du Royaume-Uni. "Le masque n’est plus obligatoire à l’école en Angleterre et au Pays de Galles, mais il le reste en Écosse et en Irlande du Nord. Et puis la distanciation sociale n’est plus de rigueur en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Elle reste toutefois la règle en Écosse", détaille Matthieu Boisseau.