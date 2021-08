Vacances : les Britanniques ont privilégié le Royaume-Uni cet été

À Londres (Royaume-Uni), le calme est inhabituel à Oxford Circus. Avec les restrictions aux frontières et les tests payants, les touristes étrangers ont déserté le Royaume-Uni. Il n’y a presque que des Britanniques, qui ont fait le choix du local. Dans les hôtels et restaurants, la clientèle a changé. Il n’y a pas d’Américains, ni d’Européens et d’Asiatiques.



95 % des clients sont Britanniques

Dans l’établissement Treehouse Hotel London, 95% des clients sont Britanniques. Et à l’exception du week-end, les chambres ne sont pas toutes occupées. L’hôtel s’est donc adapté à des séjours plus courts. La saison n’est pas idéale, mais pas catastrophique non plus, avec même quelques bonnes surprises. Selon Tony Filipe, l’hôtel a atteint tous ses objectifs, notamment grâce au restaurant. Au Sud-ouest de l’Angleterre, les Cornouailles ont accueilli 210 000 visiteurs, soit 30 000 de plus que d’habitude.