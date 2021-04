Rentrée en distanciel pour les collégiens et les lycéens : "On est sur le pied de guerre", assure le prestataire Open Digital Education

Les élèves de maternelles et des primaires font leur rentrée lundi 26 avril au matin en présentiel. Les collégiens et les lycéens reprennent quant à eux en distanciel. "On est sur le pied de guerre" pour que cela se passe bien, a assuré sur franceinfo Esther Baumard, directrice des opérations à Open Digital Education, principal prestataire chargé des plateformes de l'éducation à distance, équipant plus de 13 000 établissements scolaires en France.

Début avril, les plateformes d'éducation à distance ont rencontré beaucoup de problèmes, vont-elles tenir cette fois-ci ?

Esther Baumard : On est sur le pied de guerre depuis deux semaines, précisément avec nos ingénieurs qui travaillent la nuit et le week-end pour mettre en place un dispositif le plus optimal possible pour cette rentrée. Ce dispositif repose sur trois aspects : la préparation avec des tests que l'on effectue sur la base d'un trafic 1,5 fois supérieur à la rentrée dernière.

"On a mis en place des mesures techniques pour le jour J pour éviter la saturation du réseau et on a renforcé nos mesures anti-cyberattaques." Esther Baumard, directrice des opérations à Open Digital Education à franceinfo

Les sites vont donc fonctionner normalement ?

On a renforcé nos infrastructures, entre mars 2020 et aujourd'hui elles ont évolué dans un ratio de 1 à 4. Ces deux dernières semaines, on les a augmentées de 30 %. En Île-de-France, la puissance de la messagerie qui est un service opéré par un de nos partenaires a été multipliée par deux et on partage l'objectif global d'accueillir jusqu'à 400 000 personnes en simultané dans l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire l'ENT (espace numérique de travail), la visioconférence et le service de messagerie.

Pourquoi les parents reçoivent-ils des messages leur demandant de ne pas se connecter avant 17h30 ? Cela veut dire qu'il y a encore un risque ?

Le risque zéro n'existe pas. Avec le distanciel, les enseignants travaillent dans des conditions particulières, souvent difficiles et on sait à quel point le contexte actuel perturbe les codes de l'enseignement. Sur ces deux dernières semaines, on a été en contact très étroit avec les académies pour trouver des solutions au niveau de l'organisation, du rythme, des horaires. De son côté, l'Éducation nationale a fait circuler des recommandations pour inciter les élèves à prendre connaissance de leur plan de travail un peu en amont de la rentrée pour éviter de se connecter sur le pic de 8h30-9h30. Toutes ces mesures d'anticipation sont indispensables.