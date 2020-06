\"Rehab-Covid\", l’unité médicale qui traite les rechutes au Covid-19

Plusieurs semaines après avoir été atteints de formes non grave de la Covid-19, certains patients se plaignent d’une résurgence de leurs symptômes. "C’est un peu minant car je me retrouve dans l’état dans lequel j’étais à la sortie d’hôpital. On se demande quand est-ce que l’on va enfin sortir de cela et en être débarrassé", témoigne Gildas Thomas, un patient post Covid-19. Afin de prendre en charge des patients post Covid-19 comme Gildas, l’hôpital Foch de Suresnes (Hautes-de-Seine) a créé "Rehab-Covid".

Un suivi détaillé pour chaque patient

"On prend en charge des patients qui ont une recrudescence des symptômes après avoir fait le Covid, il y a quelques semaines, un mois et demi ou deux mois. Ces patients recommencent à être essoufflés, à avoir la tête qui tourne, des maux de tête, des oppressions thoraciques, et surtout beaucoup de fatigue", explique le docteur Nicolas Barizien, chef du service de réadaptation fonctionnelle de l’hôpital Foch. L’unité propose aux patients un bilan complet puis un médecin fait la synthèse et prescrit un suivi adapté à chacun.