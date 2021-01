Reconfinement : le gouvernement est toujours dans l’incertitude

La décision se fait toujours attendre : les Français vont-ils devoir se reconfiner une troisième fois depuis le début de la pandémie de Covid-19 ? L’issue des concertations menées par Jean Castex avec les principaux groupes politiques et les partenaires sociaux semble inévitable, mais l’incertitude et le flou demeurent sur l’orientation claire du gouvernement. "On constate qu’il y a une vraie cacophonie au gouvernement sur les différents scénarios. C’est difficile d’y voir clair. Des ministres parlent en même temps et ne disent pas la même chose", déplore Alexandre Peyrout du service politique de France Télévisions.

Un malaise des Français ?

"C’est symptomatique d’une chose, le gouvernement ne sait pas où il va", poursuit le journaliste. De son côté, Anthony Cortes, journaliste pour Marianne, met en avant une question essentielle : la priorité du gouvernement. "Est-ce que c’est l’aspect sanitaire, avec les chiffres alarmants et la situation de l’hôpital public, ou l’économie avec des prévisions terribles pour l’année à venir, ou enfin l’opinion avec les élections. Les Français n’ont aucun repère, ils doivent tout interpréter, on peut craindre un malaise."

