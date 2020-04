Réanimation : des lits se libèrent

C'est un indicateur que les autorités sanitaires guettent chaque jour depuis le début de l'épidémie : pour la première fois, jeudi 9 avril, il est positif. Les patients atteints de Covid-19 sortis de réanimation sont plus nombreux que ceux qui y sont entrés. Autrement dit, 82 lits se sont libérés. Mercredi 8 avril déjà, il n'avait fallu trouver que 17 lits supplémentaires. Dans les services de soins intensifs, on ressent clairement un changement.



482 nouvelles admissions en réanimation

Cette stabilisation dans les hôpitaux ne signifie pas pour autant que l'on ait atteint le pic de l'épidémie. Derrière le chiffre de 17 se cachent 482 nouvelles admissions en réanimation, auxquelles on soustrait les sorties de patients qui vont mieux, mais aussi les décès. Le nombre de morts est un indicateur majeur pour les épidémiologistes, et, pour le moment, il ne diminue pas. Idem pour le nombre d'hospitalisations. Un peu plus de trois semaines après le début du confinement, il est encore trop tôt pour dire si le pire est derrière nous.