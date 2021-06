"Raoult, une folie française" : un ouvrage qui tente de comprendre qui est vraiment le professeur Didier Raoult

C'est un personnage assez unique qui est dépeint dans le livre Raoult, une folie française, aux éditions Gallimard. Marie-France Etchegoin et Ariane Chemin ont tenté de "comprendre comment ce professeur qui était considéré comme nobélisable va, un moment donné, susciter autant de passion et s'affranchir de toutes les règles scientifiques finalement pour passer par-dessus la tête de ses pairs, s'adresser directement aux Français et devenir cette figure planétaire. Dans toutes les crises sanitaires, souvent, il y a des docteurs miracles qui apparaissent, mais comme celui-ci, on n'en avait jamais vu", explique Marie-France Etchegoin sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 7 juin.

Des annonces étonnantes

Marie-France Etchegoin revient également sur la volonté de Didier Raoult d'être le premier à trouver le traitement contre le Covid-19. "C'est comme s'il voulait brûler la politesse à tout le monde. (...) Il lit une étude chinoise, ensuite il fait donc cette annonce un peu surréaliste en disant 'c'est la maladie la plus facile à soigner'. Il va faire un essai clinique quand même sur un petit nombre de personnes, moins de 20, et là, il va à nouveau annoncer des résultats spectaculaires. C'est comme s'il enclenchait une mécanique infernale", estime-t-elle.