Psychose du Covid-19, concerts à huis clos, migrants repoussés... Toute l'actualité de la semaine en photos

En gare de Tokyo (Japon), les banlieusards avancent presque tous masqués. L'épidémie du Covid-19 pourrait coûter 188 milliards d'euros aux économies asiatiques. Il n'y a pas foule à Lausanne (Suisse). Concert à huis clos pour clause de virus, mais tout n'est pas perdu, car la prestation est radiotélévisée. À peine débarqué à Lesbos (Grèce), un migrant présente un bébé rescapé avec un sourire de fierté. Pourtant, leur arrivée a provoqué des affrontements avec la police et la population de l'île.

Un défilé insolite contre la fourrure animale



Non, Stella McCartney n'a pas pété un plomb. À Paris, la styliste fait défiler une vache, un lapin et un crocodile pour dénoncer l'usage de la fourrure animale. Du coup, on voit à peine les vraies modèles. En cyclisme sur piste, à Berlin (Allemagne), le public a tremblé quand une concurrente chinoise a roulé sur le visage d'une adversaire polonaise. Heureusement, cette dernière a pu reprendre la course sans encombre.

