Proposition de résolution sur le Covid long : "Avec un an de recul, il faut pouvoir retravailler cette maladie professionnelle", défend la députée Patricia Mirallès

Grande fatigue ou difficultés respiratoires, plusieurs mois après avoir contracté le coronavirus, certains malades en ressentent toujours les effets. C'est pour obtenir la reconnaissance de ces Covid longs que la députée de l'Hérault Patricia Mirallès va déposer une proposition de résolution mercredi 17 février à l'Assemblée nationale avec le député de la Loire Julien Borowczyk. "Mettre côte à côte ces deux mots 'Covid' et 'long', c'est poser cette nouvelle maladie et permettre d'en avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance et reconnaissance", explique-t-elle sur franceinfo.

Avancer sur la recherche

Patricia Mirallès souhaite poser "un cadre législatif, donner suite à ce Covid long", dont elle est elle-même atteinte depuis le printemps dernier. "Avec un an de recul, on a d'autres éléments que nous n'avions pas au début, poursuit la députée, il faut que l'on puisse retravailler cette maladie professionnelle, que l'on avance sur la recherche".

Pour la députée de l'Hérault, les malades du Covid long ne sont pas oubliés mais souffre de leur propre pudeur. "J'ai eu la chance dans mon malheur d'avoir été hospitalisée, j'ai eu un parcours de soins suivi, explique-t-elle. Certaines personnes n'ont pas été hospitalisées et donc aller chez le médecin pour évoquer des symptômes méconnus, c'est compliqué. Souvent on leur disait : 'C'est le contexte, vous êtes démoralisé mais ça va passer', ce qui rend compliqué d'identifier le parcours de soin".

Des malades souvent en arrêt de travail

Patricia Mirallès souhaite une prise en en charge des Covid long à travers "un parcours identifié". "Aujourd'hui, explique-t-elle, on sait qu'il y a des examens qui ne servent à rien, d'autres qui peuvent amener à trouver des séquelles ou des choses qui vont apporter de l'eau au moulin des médecins." Elle espère que cela pourra aussi résoudre les soucis professionnels de ces malades, pour beaucoup en arrêt maladie.

Cette proposition de résolution, c'est aussi "l'espoir de dire aux malades qu'ils n'inventent rien : le Covid long sera reconnu. C'est un premier pas à saluer, il faut garder espoir. Il faut aussi leur donner la possibilité de reprendre vie", conclut la députée de l'Hérault.