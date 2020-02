Principe de précaution contre le coronavirus dans l'Éducation nationale : "C'est une mesure nécessaire", affirme le syndicat des chefs d'établissement SNPDEN

"On a des mesures de prévention liées à des retours de séjours à l'étranger", a expliqué Bruno Bobkiewicz.

Les chefs d'établissements scolaires ont reçu la consigne lundi d'interdire pendant deux semaines l'accès aux enfants et adultes qui ont séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud et dans le nord de l'Italie, le temps de lever les doutes de contamination au coronavirus Covid-19. "Je pense que c’est une mesure de précaution nécessaire", a salué mardi 25 février sur franceinfo Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes (Val-de-Marne) et secrétaire national du syndicat SNPDEN-Unsa (syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale). "On a deux situations identifiées, des élèves qui nous ont signalé revenir d’Italie", a-t-il indiqué.

Pour informer les parents, les élèves et les personnels de l'établissement des mesures préventives annoncées lundi, Bruno Bobkiewicz explique avoir à sa disposition "quelques moyens modernes, de type espace numérique de travail et messagerie pour envoyer rapidement" les informations.

Bruno Bobkiewicz

Interrogé sur les consignes en cas de présence d'élèves présentant des symptômes, Bruno Bobkiewicz affirme ne pas avoir reçu "de consignes de cette nature-là, on a plutôt des mesures de prévention liées à des retours de séjours à l'étranger". "Je pense que les informations vont arriver au fur et à mesure, dans les jours qui viennent", ajoute-t-il. Le proviseur assure, cela dit, avoir reçu "la transmission des consignes du ministère de la Santé sur la surveillance, ces informations sont transmises aux parents, mais ce n’est pas à l’établissement de le faire".