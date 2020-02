DIRECT. Covid-19 : de nouveaux pays concernés, l'OMS évoque un risque de "pandémie"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Après le foot, le tennis de table subit aussi les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Les Mondiaux par équipes, qui devaient se tenir du 22 au 29 mars à Busan (Corée du Sud), ont été reprogrammés du 21 au 28 juin, a annoncé dans un communiqué la Fédération internationale de tennis de table (ITTF).

: Bonjour @2a2b, ce matin nous n'avons pas plus d'informations sur ce cas suspect à Ajaccio (Corse). L'Agence régionale de santé de Corse est dans l'attente des résultats des prélèvements, "afin de confirmer ou d'infirmer le cas", précise France Bleu Corse.

: Bonjour. Avez vous des informations sur le cas suspect de covid 19 à Ajaccio

: Chez nos confrères de la presse régionale, le Covid-19 occupe aussi une large place. L'Union, Sud Ouest ou encore Le Progrès font leur une sur cette épidémie qui progresse.

























: C'est l'heure d'entamer la revue de presse et c'est le coronavirus qui occupe la plupart des unes des quotidiens, comme celles de Libération, La Croix ou encore des Echos.























: La production du prochain volet Mission : Impossible a été interrompue à cause de la propagation de l'épidémie. Des scènes du septième film, toujours avec Tom Cruise, devaient être tournées pendant trois semaines à Venise. "Par souci de prudence pour la sécurité et le bien-être de nos acteurs et de nos équipes, et avec les efforts des autorités locales vénitiennes pour arrêter tout regroupement de personnes face à la menace du coronavirus, nous modifions le programme de production pour nos trois semaines de tournage à Venise", a indiqué un porte-parole de Paramount Pictures dans une déclaration transmise à l'AFP, confirmant les informations des sites The Wrap (en anglais) et People.

: "Nous devons nous concentrer sur l'endiguement [de l'épidémie], tout en faisant tout notre possible pour nous préparer à une éventuelle pandémie."



L'OMS a notamment jugé "très préoccupante (...) l'augmentation soudaine" de nouveaux cas en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Elle a cependant observé un déclin en Chine, pays d'origine de la maladie, depuis début février.

: La Chine a révélé aujourd'hui la mort de 71 personnes supplémentaires dues au coronavirus, soit le chiffre quotidien le plus bas depuis plus de deux semaines, ce qui porte le total national de victimes à 2 663.

: La Fédération japonaise de football annonce aujourd'hui le report de sept matchs de coupe qui étaient prévus demain, en raison des craintes de propagation du coronavirus dans l'archipel.

: On démarre avec le point sur l'actualité :





L'épidémie de pneumonie virale s'est accélérée à travers le globe. La Corée du Sud compte 60 nouveaux cas de Covid-19, pour 893 cas au total. Cette expansion a provoqué une dégringolade des marchés financiers inquiets pour l'économie mondiale.



L'Italie compte désormais sept décès et 229 cas de contamination. Plusieurs matchs du championnat d'Italie de foot se joueront à huis-clos ce week-end dans six régions du nord du pays, ainsi que le match de Ligue Europa entre l'Inter Milan et Ludogorets, jeudi.



Le producteur américain Harvey Weinstein a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Il est placé en détention jusqu'à l'annonce de sa condamnation le 11 mars. Son avocate a annoncé sa volonté de faire appel.





Sitôt ouvert, déjà suspendu : le très attendu procès de l'ex-Premier ministre François Fillon et de son épouse Penelope dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs a été renvoyé à mercredi en raison de la grève des avocats.