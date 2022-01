Présidentielle 2022 : les derniers vœux du quinquennat d'Emmanuel Macron

Depuis 1960, c'est le rituel du 31 décembre pour chaque président de la République : présenter ses vœux aux Français pour l'année à venir. C'est devant une fenêtre ouverte avec les jardins de l'Élysée en arrière-plan, que le chef de l'État prend la parole. Il commence ses vœux par la thématique de la crise sanitaire. "La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission et divise par dix le nombre des formes graves. C'est pour cela qu'une fois, j'en appelle aux cinq millions de non-vaccinés", explique le président de la République lors de ses vœux.



"2022 sera peut-être l'année de sortie de l'épidémie"

Sans évoquer des jours meilleurs comme lors de la première vague, Emmanuel Macron a tenu à réitérer son optimisme sur la fin de la pandémie : "2022 sera peut-être l'année de sortie de l'épidémie, je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir l'issue de ce jour sans fin." Puis le chef de l'État a défendu son bilan en matière économique et il se félicite de la situation actuelle du pays : "Nous n'avons cessé d'œuvrer pour attirer des entreprises et des investissements, ouvrir des usines et créer des emplois. Jamais depuis 15 ans, le chômage n'avait été aussi bas."