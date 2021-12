Covid-19 : Emmanuel Macron "veut croire" que 2022 "sera l'année de sortie de l'épidémie"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: Et voici, en vidéo, l'intégralité des vœux d'Emmanuel Macron

: Le chef de l'Etat a également défendu son bilan, son action, en multipliant les exemples, "à la cavalcade".

: Sur l'élection présidentielle, Emmanuel Macron n'a pas annoncé sa candidature mais a déclaré ceci : "Quelles que soient ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir".

: Premier bilan : la prise de parole d'Emmanuel Macron n'a pas été totalement phagocytée par la pandémie mais le Covid-19 a tout de même occupé du bonne partie de l'allocution.

: C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a terminé son allocution, faisant un clin d'œil à la présidence française de l'Union européenne qui débute demain.

: "Vivre notre Europe, vive la République et vive la France."

: Le chef de l'Etat évoque l'élection présidentielle mais n'annonce pas sa candidature, comme cela était attendu. Ils évoque des "scrutins essentiels" qui vont dessiner des "choix majeurs pour notre nation".

: Emmanuel Macron se dit "résolument optimiste" pour l'année qui vient. Il "veut croire" que 2022 "sera l'année de sortie de l'épidémie".

: "J'ai avant tout une pensée pour nos 123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie", a déclaré Emmanuel Macron en introduction.

: "La vaccination est notre plus sûr atout", lance le président de la République. "J'en appelle aux cinq millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes", déclare Emmanuel Macron.

: "Nous avons pour nous l'arme du vaccin et les acquis de l'expérience collective."

: "Les semaines à venir seront difficiles, nous le savons tous", déclare Emmanuel Macron.

: Emmanuel Macron présente ses vœux aux Français. Regardez sa prise de parole par ici.









: Nous apprenons que les vœux d'Emmanuel Macron ont été enregistrés. Cela devrait durer une quinzaine de minutes.

: Nous allons suivre les voeux d'Emmanuel Macron dans trois minutes. De son côté, Jean Castex est sur le terrain ce soir, auprès de militaires, à l'hôpital Cochin et dans une caserne de pompiers. Objectif : marquer son soutien aux soignants et aux forces de l'ordre chargées de veiller à la sécurité de la Saint-Sylvestre et aux contrôles des restrictions sanitaires.

: Faisons un nouveau rappel des principaux titres avant la prise de parole d'Emmanuel Macron à 20 heures :



• Emmanuel Macron adressera aux Français les derniers vœux de son mandat de président, à 20 heures. Son discours sera volontariste et optimiste, malgré la situation sanitaire qui confine au "merdier", selon un de ses amis. Vous pouvez regarder son allocution dans notre direct.



• Nouveau record. Selon les chiffres publiés ce soir par Santé publique France, 232 200 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures. Cela représente 141 291 cas par jour en moyenne sur les 7 derniers jours.



• Réveillon sous haute surveillance. Quelque 95 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en France, dont 9 000 à Paris, pour la nuit du Nouvel An. Ils comptent notamment faire respecter l'interdiction de rassemblements spontanés face à la flambée des cas de Covid-19. Près de 3 200 militaires de la force Sentinelle s'y ajoutent.



• Comment fêter le passage à la nouvelle année dans un contexte sanitaire si tendu ? Alors qu'Olivier Véran annonçait mercredi que plus d'un million de Français étaient actuellement positifs au Covid-19, certains pourraient être tentés de festoyer entre personnes contaminées. Bonne idée ? Pas si sûr.

: L’Elysée assure que l’allocution de ce soir ne sera pas phagocytée par le dossier sanitaire. Ces vœux sont aussi les derniers du mandat pour lequel Emmanuel Macron a été élu en 2017. Chaque mot du président sortant, qui ne s'est pas encore déclaré candidat à la prochaine présidentielle, sera donc scruté. "Il a des fourmis dans les jambes", confie à franceinfo un proche, selon qui l'actuel chef de l'État tient très à distance l’idée que ces vœux puissent être les derniers.

: Emmanuel Macron présente ses vœux dans un peu moins de 20 minutes. L'entourage du chef de l'Etat assure à franceinfo que son discours sera volontariste et optimiste, malgré la situation sanitaire qui confine au "merdier", selon un de ses amis.