Précarité : la crise sanitaire a aggravé la situation en France

La précarité touche de plus en plus de personnes en France. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo samedi 22 mai, le journaliste Quentin Bérichel indique que les demandes pour toucher le revenu de solidarité active (RSA) sont en hausse de 4,8% en un an. Plus de deux millions de Français sont allocataires de ce revenu. "La précarité, elle touche particulièrement les jeunes depuis le début de la crise sanitaire. Avec la fermeture des bars, des restaurants ou encore des cinémas, certains ont perdu leur petit boulot essentiel pour notamment payer les études. Résultat : plus de sept jeunes sur dix avouent avoir rencontré des difficultés financières au cours de la crise sanitaire", explique-t-il.

Mobilisation massive des bénévoles de La Croix-Rouge française

Invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo samedi 22 mai, Philippe Da Costa, secrétaire national de La Croix-Rouge française, confirme avoir lui aussi constaté cette hausse de la précarité. "Dans nos structures locales, on a vu augmenté de plus de 31% le niveau de besoin des populations d’étudiants, de personnes âgées, de personnes également qui n’ont plus d’emploi. Des commerçants sont venus frapper à notre porte. De fait, cette augmentation de la précarité, des inégalités fait qu’il y a une mobilisation sans précédent de nos équipes. À l’occasion de ces journées nationales (du 22 au 30 mai), c’est un des enjeux que les Français puissent nous soutenir, nous accompagner pour que nous puissions apporter ce secours dont nos concitoyens ont besoin", déclare-t-il.