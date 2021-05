Précarité étudiante : un foodtruck vend des menus de chefs renommés à 4 euros

Un foodtruck sillonne les villes de l'est de la France pour proposer aux étudiants des menus préparés par des chefs renommés à un prix défiant toute concurrence. Une partie des profits est reversée à des associations étudiantes.

En Côte-d'Or, le restaurant de Jean-Alain Poitevin est fermé, mais il a repris du service pour la bonne cause. Ce jour-là, dans le centre-ville de Dijon, le chef propose des menus à emporter à 4 euros seulement pour les étudiants. "C'est vraiment incroyable de pouvoir découvrir de la cuisine de chef qu'on n'a clairement pas l'occasion de découvrir sinon", se réjouit une jeune étudiante. Le cuisinier prépare ses commandes dans un foodtruck, une petite cuisine qui n'a rien n'a voir avec celle du château de Chailly, où il a l'habitude de travailler.

Une tournée des chefs pour soutenir les étudiants

"J'ai des enfants qui ont été étudiants, et c'est important aujourd'hui qu'on puisse les soutenir", lance Jean-Alain Poitevin. "Nous, restaurateurs, on nous a soutenu depuis des mois, c'est normal qu'on puisse répondre présent." L'objectif de cette tournée des chefs, qui a débuté le 28 avril dernier, est de reverser un euro par menu acheté à des associations étudiantes. Le foodtruck solidaire s'est arrêté à Dole (Jura), et se rendra ensuite à Besançon (Doubs) du 12 au 15 mai.