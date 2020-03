Pour l'instant "ça va, on verra d’ici une dizaine de jours" : des personnes âgées racontent leur confinement chez elles en période de coronavirus

La vie suspendue ou presque. L'ensemble de la population est confinée depuis mardi midi et ne peut sortir que pour faire ses courses, se soigner ou travailler. franceinfo a sonné aux portes d'un immeuble parisien pour prendre des nouvelles.

Au son de la sonnette, Liliane, 63 ans, approche de sa porte. "C'est votre voisin journaliste !", lui dit-on. Sur ordre du gouvernement, cette dame vit confinée, comme tous les Français, dans son appartement parisien, pour deux semaines, au moins. Un confinement général, après l'Italie et l'Espagne, pour lutter contre la pandémie de coronavirus Covid-19.

On se tient à une distance d'un mètre, pas de contacts physiques et port du masque. Liliane est sortie, "juste un petit peu pour faire le tour du quartier, essayer de s’aérer un peu", explique-t-elle. La sexagénaire a son attestation avec elle, mais n'a pas été contrôlée. Comment vit-elle ce confinement ? Pour l'instant, "ça va", répond-elle. "On verra d’ici une dizaine de jours, quand je ne pourrai pas voir mes amis, inviter ma famille, ça va être un peu compliqué là..."

Il n'y a plus d'animation, c'est assez anxiogène.Lilianeà franceinfo

Quelques étages plus haut, on passe rendre visite à Elisa. Cette dame, âgée de 90 ans, est d'origine italienne. En ouvrant la porte, une bonne odeur de choux s'échappe dans le couloir. Pour s'occuper, cette dame fait de la gymnastique, elle chante, s'amuse pour garder la pêche. "Je ne sors plus depuis quatre jours. J’ai l’habitude de marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais là, je suis en prison", réagit-elle.

Je prends la vie comme elle vient. On va s’en sortir, je ne suis pas pessimiste, c’est ça que je dis.Elisaà franceinfo

Elisa a son fils qui n'habite pas très loin et qui lui rend visite pour lui faire des courses. "Je ne suis pas toute seule", sourit cette nonagénaire. "Au téléphone, j’ai ma fille en Italie qui me dit ‘maman ne sors pas !’ Je reste en vie !" Que dit-elle au virus ? "Va-t'en ! Vai via", s'exclame-t-elle, avant de nous envoyer un bisou de loin, pour dire au revoir.