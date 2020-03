DIRECT. #OnVousRépond : voici les réponses à vos questions sur le coronavirus et le confinement du mercredi 18 mars

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour @Charlotte. Comme il y a énormément d'infos, pas toujours vérifiées qui circulent, je vous propose qu'on s'en tienne à ce qu'a édicté la Société française d’hygiène hospitalière : "[il faut] éviter d'utiliser d’autres types d’écrans à la place des masques chirurgicaux (ex. masques en tissu, masques en papier, chiffons noués derrière la tête) du fait de données scientifiques concernant leur efficacité (étanchéité) très rares".



Le document que vous me présentez a été envoyé par le CHU de Grenoble à ses personnels, mais comme un pis-aller face à la pénurie, "dans le cadre d’une situation dégradée et pour remédier à la possible pénurie de masques de soins". Selon une autre étude scientifique, ils sont deux fois moins efficaces que les masques chirurgicaux. C'est toujours mieux que rien, me direz vous.

: Bonjour, Vrai ou faux : il circule, sur les réseaux sociaux, des demandes de masques en tissu (diy) pour le personnel soignant ou d'autres personnes en première ligne, est-ce exact ? J'attends une confirmation quelque part pour en confectionner et passer le message... ("C'est mieux que rien" lisons nous) Merci pour votre travail !





: Tout est dans l'ambition de cette sortie : un petit tour autour du pâté de maison, ça passe, une balade à la plage, ça ne passe pas. Et n'oubliez pas le petit bordereau dûment daté et signé.

: Bonjour. J'ai lu dans un de vos articles qu'une promenade n'est pas considérée comme une exception valable au confinement. Maman d'une petite fille de 2 ans et habitant en appartement sans jardin, je pensais lui faire prendre l'air dans le pâté de maison. Je précise qu'on y croise très peu de monde. Pensez-vous que ce soit d'une part interdit, mais surtout risqué ? Merci pour votre travail, et bon courage à vous.

: @Marie27 Absolument, le déplacement chez un psychologue ou un psychiatre fait partie des dérogations autorisées pour se déplacer. Une précaution à prendre : beaucoup de praticiens ont mis en place les téléconsultations pour éviter au maximum aux gens de se déplacer.

: Bonjour @RuninParis. Nous ne vous avons pas répondu parce qu'aucun élément précis n'a été donné sur ce point par les autorités. L'attestation indique simplement que votre jogging doit être "bref" et "à proximité de votre domicile". Je vous conseille donc de rester dans votre quartier, quitte à en faire plusieurs fois le tour.

: Bonjour france info! Je retente ma chance aujourdhui car pas de réponse hier.A combien de kilomètres de son domicile est il possible d aller courir ?Merci !

: Absolument. Pour un certain nombre de personnes (malades chroniques, femmes enceintes... la liste est là) et pour éviter d'engorger les cabinets des médecins, il est possible dès ce matin d'obtenir un arrêt de travail via le site de la Sécurité sociale. Sa durée est effectivement fixée à trois semaines, et il est possible de le faire démarrer rétroactivement vendredi dernier.

: Bonjour, et merci pour votre travail qui nous permet de démêler le vrai du faux.... d’ailleurs à ce sujet: j’ai lu que les personnes porteuses de maladies chroniques pouvaient des aujourd’hui demander un arrêt de travail pour une durée de 21 jours sans passer par le médecin via déclareameli.fr. Est ce vrai??





: Bonjour @Guillaume, vous avez raison, ce chiffre n'est pas extrêmement pertinent pour la France, vu qu'on ne teste que les gens qui présentent des symptômes graves. C'est pour ça que nous n'envoyons plus d'alerte systématiquement après les annonces quotidiennes de Jérôme Salomon. Il faut davantage le prendre comme un indicateur.



Dans d'autres pays, comme en Corée du Sud, un dépistage beaucoup plus large est effectué, donc le chiffre semble plus pertinent.

: Bonjour FI. Est-il toujours judicieux d’évoquer le nombre d’infections alors que les tests ne sont plus être réalisés systématiquement du moment que l’épidémie accélère ? Le nombre de personnes hospitalisées ne serait-il pas suffisant et plus juste ? Merci et bonne journée !

: @Prisca Effectivement, les salariés des supermarchés n'ont pas été cités parmi les professions prioritaires pour recevoir un masque, et le patron de Carrefour s'en est plaint sur notre antenne hier matin. Il annonce aussi la pose de plaques de plexiglas de protection pour les caissières. Selon Auchan et Carrefour que j'ai joint ces derniers jours, du gel hydroalcoolique et des lingettes sont mis à disposition des salariés.

: Merci !!! Je viens d'écrire en ce sens et espérons être entendus Aucune protection pour nous en grande surface nous sommes franchisés travaillons comme des fous ces dernières semaines en première ligne et aucun masque pour nous On Devrait être prioritaires comme les soignants Espérons que nos remarques remontent au 20h ce soir !!Courage

: @Sylvie C. Vous êtes très très très très nombreux à nous demander ce que vous avez le droit de faire ou pas. A chaque fois, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment indispensable. En l’occurrence, si c'est pour que vous viviez quinze jours au milieu de vos sacs poubelles, je pense que vous pouvez justifier d'utiliser le fameux bordereau, indispensable pour quitter votre domicile. Il en faudra un à chaque fois.





: Bonjour, question pratique coronavirus. Notre local poubelle se trouve à 400m à pied de notre maison. Nous sommes à la campagne et pas de poubelles individuelles. Pouvons-nous nous y rendre normalement ou avons-nous besoin du papier de circulation ? Merci beaucoup et bon courage à tous!

: @Denis Je n'étais pas hier sur cette fameuse plage finistérienne, mais à entendre le préfet, il n'y avait pas quelques personnes bien séparées qui faisaient un peu d'exercice, mais un tas de badauds qui flânaient devant ou sur les flots. Voici comment le préfet s'est justifié dans Ouest-France : "Une promenade à pied ou une sortie en bateau ne sauraient constituer une exception au confinement au motif de la pratique de l’exercice physique."



Une chance dans le malheur des contrevenants : le tarif de l'amende n'est pas encore passé à 135 euros.

: Bonjour France Info. Bravo et merci pour votre travail. Je lis que le préfet du Finistère a fait verbaliser des gens qui se promenaient sur la plage. Ne s’agit-il pas d’une activité sportive que de marcher un peu? C’est mon intention de le faire, muni d’une attestation. On aurait le droit de courir mais pas de marcher. Merci si vous pouvez m’éclairer sur ce sujet.

: Pour l'instant, nombre de locaux associatifs sont fermés en attendant que se mette en place une organisation en mode dégradé (donner des paniers repas tout prêts plutôt que chacun se serve...). Le président de la Banque alimentaire a demandé aux autorités des dérogations pour les bénévoles. En attendant, beaucoup de locaux associatifs ont baissé le rideau.

: Bonjour,Pour les activités bénévoles en cette période de confinement, est-il possible de continuer à participer à l'aide alimentaire aux démunis (sdf, sans ressources, réfugiés etc) en tant que bénévole ?Si oui quels sont les documents à fournir aux policiers?Merci

: Bonjour à tous ! Alors que les pirates Playmobil et les dinosaures sont encore au repos pour quelques minutes dans mon salon, je vais tâcher de répondre à un maximum de questions jusqu'à 14 heures. Et avec Thomas, on ne sera pas trop de deux vu le déluge de commentaires :-)





: Mon compère Pierre Godon me rejoint aux commandes de ce direct pour répondre aux nombreuses questions que vous vous posez sur ce confinement et cette épidémie.

: Bonjour @snowslide. Je suis désolé mais vous ne pourrez pas rejoindre votre résidence secondaire ce week-end sans risquer d'être verbalisé. Ce type de déplacement ne fait pas partie des exceptions prévues par la fameuse attestation.

: Bonjour ! Je ne récupère ma fille que samedi. Sera t il trop tard pour rejoindre ma résidence secondaire avec elle? J ai 2 autres enfants de 3 ans qui souffrent beaucoup de devoir rester dans l appartement. Merci!

: Bonjour @Laurent. Pour vous rendre au travail (et uniquement pour ce motif), une seule attestation suffit pour toute la durée du confinement, comme l'a expliqué hier sur France 2 Edouard Philippe en répondant à une question posée dans ce direct. Pour tous les autres motifs, il faut refaire une attestation à chaque fois que l'on sort.

: Bonjour, je suis agriculteur et travaille avec un salarié. Doit-on avoir tout les jours une nouvelle autorisation de déplacement signé du jour ?

: Bonjour @Neptune. C'est vrai, le gouvernement a envoyé un SMS hier à propos du confinement. Si tout le monde ne l'a pas encore reçu, c'est qu'il a probablement fallu "lisser l'envoi" pour éviter de saturer le réseau. Vous trouverez plus de détails dans cet article de mon collègue Benoît Zagdoun.

: Bonjour à vous et bon courage pour ce nouveau jour ! J’ai lu que le gouvernement a envoyé un message à tous les français sur le coronavirus ? Vrai ou fake news ?J’habite dans le Var, je n’ai rien reçu, ni un de mes fils qui habite Lyon??Merci de votre réponse.

La vente de paracétamol est limitée à une boîte par personne sans symptôme à partir d'aujourd'hui. Ce sera deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, précise l'agence du médicament, qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin.