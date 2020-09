Port du masque : la Suède fait de la résistance

Dans les rues de Stockholm (Suède), rares sont ceux qui portent le masque. Et c’est le même constat dans les endroits clos comme une gare. La Suède boude toujours le masque. Les autorités le jugent insuffisamment efficace. Incompréhensible pour cette commerçante qui en vend. "Je trouve cela un peu étrange. La Suède, en tant que petit pays, pense qu’elle sait plus que le reste du monde", indique Jenny Ohlsson, commerçante. Le pays est à rebours du reste de l’Europe dans sa lutte contre la Covid-19.

5 800 morts

Pas de confinement, les cafés, bars, restaurants et entreprises sont restés ouverts. Concernant le port du masque, les autorités ne voient pas pour l’instant de raison de changer de stratégie. "Il n’y a pas de nouvelles preuves qui sortent, ce qui est un peu surprenant vu le nombre de pays qui l’introduisent", indique Anders Tegnell, épidémiologiste. Plus de 5 800 personnes sont mortes du coronavirus en Suède, le pays est parmi les plus touchés par rapport à sa population.

