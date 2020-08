Polynésie : 340 croisiéristes confinés sur leur paquebot

Après quatre mois d’arrêt pour les croisières dans le monde entier, le Paul Gauguin est l’un des premiers navires à avoir repris la mer. Au programme : dix jours dans les îles paradisiaques de Polynésie française. Mais un cas de Covid-19 détecté chez une femme de 22 ans asymptomatique a entrainé le placement en confinement des 148 passagers et 192 membres d’équipage, à bord du bateau.

La Polynésie jusqu’ici épargnée

De retour à Papeete, chaque passager et membre d’équipage est testé. "L’équipage s’occupe très bien de nous, témoigne une passagère jointe par téléphone. Nous sommes bien informés par le commandant de bord." La Polynésie française a jusqu’ici été épargnée par l’épidémie : seulement 62 cas, aucun décès, et aucune contamination depuis plusieurs semaines. Mais pour relancer le tourisme, les vols et les croisières ont repris. La compagnie de croisière a annoncé que les tests sur les autres passagers étaient négatifs, mais cette information n’a pas été confirmée par les services de l’État sur place.