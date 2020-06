PODCAST. Bienvenue dans la campagne masquée

C’est reparti pour un (deuxième) tour. (FRÉDÉRIC SOLTAN / CORBIS NEWS)

Des candidats masqués, des électeurs tenus à distance, des distributions de tracts mal vues, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes… La campagne du second tour débute dans un climat très inhabituel. La crise sanitaire est passée par là et désormais, il faut faire avec les gestes barrières.

Mais chassez le naturel, il revient au galop. Cette semaine, Rachida Dati a repris les déplacements sur le terrain avec selfies et… distributions de tracts. Difficile de se réfréner quand on fait de cette proximité un atout électoral et qu’il faut aller chercher les voix des abstentionnistes. Agnès Buzyn est, elle, sortie de son silence pendant le confinement.

La candidate LREM, arrivée troisième, y croit encore et va à la rencontre des commerçants avec le sourire. La maire de Paris a elle scellée, sans surprise, un accord électoral avec les écologistes. Avec David Belliard, ils ont mis en scène leur rapprochement lors d’une conférence de presse.

A la réalisation de cet épisode : Christine Robert