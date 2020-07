Plan de relance économique : des discussions décisives au sein de l’Union européenne

La relance économique reste le sujet qui agite les pays membres de l’Union européenne, jeudi 16 juillet. Il faut réussir à trouver un consensus sur la réponse à apporter à cette problématique, même si des premières décisions ont été prises. "L’Union européenne a déjà fait une partie du travail, notamment grâce à la Banque centrale européenne, donc au niveau communautaire quand les Etats ne sont pas concernés, en finançant 1 600 milliards de rachats d’obligations pour les Etats les plus touchés pour qu’ils puissent continuer de se financer à bas coût sur les marchés", rappelle Théo Verdier, vice-président du Mouvement Européen et expert associé aux questions européennes de la Fondation Jean Jaurès.

Trouver un consensus

Face au plan de relance économique élaboré dans un premier temps, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark et la Suède, moins frappés par la crise, souhaitent des modifications. Ils réclament notamment plus de garanties de la part des pays du sud de l’Europe. L’objectif des prochains jours pour les membres de l’Union sera de trouver des compromis qui conviennent à chacun et de s’accorder sur un terrain d’entente.