Perpignan : un hôtel transformé en bureaux de télétravail

Pour les professionnels du tourisme, l'année 2020 est déjà une année noire, marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Alors, pour survivre à une saison qui tarde encore à démarrer alors qu'approche le mois de juillet, hôteliers et restaurateurs sont contraints de rivaliser de bonnes idées pour combler au mieux le manque à gagner des derniers mois. À Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, la direction d'un hôtel a ainsi pris l'initiative de louer ses chambres inutilisées à des entreprises pour les transformer en bureaux.

Pour en finir avec le télétravail

Pour ces travailleurs, en finir avec le télétravail est bien souvent un bol d'air. "Le fait de me lever chez moi, de ne pas forcément m'habiller, de ne pas forcément me préparer, de ne pas avoir un petit rituel avant de partir travailler, je manquais forcément de motivation et je faisais moins bien mon travail, en tout cas j'en avais la sensation", confie la salariée d'une association qui, seule dans une chambre, peut respecter aisément les mesures barrières.

