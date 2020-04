Pékin : les règles de sécurité restent strictes

À Pékin (Chine), une nouvelle journée de confinement commence pour les 21 millions d’habitants. Et les sorties sont rares. Pour endiguer l’épidémie de coronavirus Covid-19, le contrôle sanitaire est partout. C’est ce que l’on constate dès qu’on rentre dans un taxi. Des protections en plastique sont installées, afin de protéger les chauffeurs. Aux supermarchés, tout le monde attend bien sagement avec les marquages au sol. À l’entrée, le contrôle de la température est automatique, et chaque client récupère un numéro.

Applications, température des livreurs…

Dans les allées, des messages passent en boucle afin de rappeler de bien porter son masque et de respecter les distances de sécurité. Pour les commandes à domicile, les règles sont les mêmes. La température du livreur et du préparateur est indiquée sur chaque colis. Une application qui géolocalise les malades a été mise en place. Pour se changer les idées, quelques rares bars-restaurants sont encore ouverts, et les clients sont placés à un mètre les uns des autres.

Le JT

Les autres sujets du JT