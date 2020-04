Pauline Croze : \"Je pense que ça peut rendre les gens plus forts\"

Pour Pauline Croze, le confinement est survenu au moment où elle s’apprêtait à changer de logement : "J’étais en pleine période de vente de ma maison et de déménagement. Et ça s’est fait juste sur le fil et me voilà dans une maison en transition pour continuer de travailler sur mon album".

"J’étais déjà en phase d’enregistrement et je devais aller en studio à Paris. On a quand même décidé, malgré le confinement, de continuer à faire des prises. (…) Je fais des prises dans le grenier de cette maison, qui sonne très bien. J’ai tout mon matériel et chacun continue de son côté à travailler sur l’album, le réalisateur, l’arrangeur, le mixeur. Grâce au web, on s’envoie les avancées sur le morceau", explique-t-elle.

"Les gens vont tisser plus de liens sociaux"

Pour Pauline Croze, le "télétravail" n’est pas un handicap, car même lorsqu’elle est en studio, les fichiers s’échangent. "Je pense que les gens vont tisser plus de liens sociaux", après le confinement. "Ils se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient attendre de l’extérieur et des autorités des actions qui nous sécurisent. (…) Je pense que ça peut rendre les gens plus forts et se rendre compte qu’on a plus de ressources", pense l'artiste de 40 ans.

