Pass vaccinal : premier jour d’application en France

Lundi 24 janvier a marqué le passage du pass sanitaire au pass vaccinal en France. Dans un restaurant parisien, le patron et ses employés font une dernière mise au point avant d’ouvrir l’établissement. "C’est exactement la même chose, il faut présenter le téléphone et c’est le pass vaccinal qui apparaît", décrit le gérant. Ce document est désormais obligatoire pour les plus de 16 ans s’ils veulent profiter de certains lieux comme les restaurants, les bars, les musées, les salles de sport ou même effectuer des trajets de longue distance en train. Il ne l’est pas en revanche dans les hôpitaux et les meetings politiques.

Une mesure qui divise

La mise en place du pass vaccinal ne fait pas l’unanimité en France. Si certains comprennent cette mesure, d’autres restent mitigés. "Je comprends ceux qui ne voulaient pas forcément se faire vacciner, mais qui s’engageaient quand même à faire des tests tous les trois jours, ça restait des gens honnêtes", confie une jeune femme en terrasse d’un café. Désormais, pour obtenir un pass vaccinal, il faut soit un schéma vaccinal complet avec rappel, soit une vaccination partielle et une infection de moins de six mois, soit un certificat de contre-indication au vaccin. Autre nouveauté, les gérants peuvent demander une preuve d’identité de leur client au moment du contrôle en cas de doute. Les équipes de France Télévisions ont tenté de présenter un pass vaccinal qui n’était pas le leur dans un bar, une serveuse a été négligente et n’a pas vérifié.