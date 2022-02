Guadeloupe : l'instauration du pass vaccinal repoussée au moins à fin mars, annonce le préfet

Le préfet de Guadeloupe indique mercredi 23 février au soir que la mise en place du pass vaccinal est "repoussé" au "28 mars a minima". La décision sera fixée mi-mars.

Une partie des règles sanitaires est par ailleurs allégée dès ce vendredi en Guadeloupe en raison de "la diminution progressive de la propagation de l’épidémie". Le couvre-feu est ainsi repoussé dès ce vendredi de 21 à 23 heures. La jauge de 6 personnes par table maximum dans les restaurants est levée, tout comme les 8 mètres carré par personne dans les commerces.

La préfecture avait prévu début février une mise en place du pass vaccinal en deux temps, à partir du 7 mars dans les établissements recevant du public culturel, puis à partir du 21 mars dans les établissements recevant du public, notamment aux événements sportifs, à l'hôtellerie et à la restauration.

Le taux de vaccination reste plus faible en Guadeloupe qu'au niveau national, avec 45,5% des plus de 12 ans qui ont reçu une première dose de vaccin, et 21,9% qui ont reçu leur dose de rappel.