Covid-19 : Olivier Véran esquisse les critères qui seront retenus pour la levée du pass vaccinal

Dira-t-on bientôt adieu au pass vaccinal ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a esquissé pour la première fois, mardi 22 février, devant la mission d'information du Sénat sur le pass vaccinal, les critères qui pourraient être retenus par le gouvernement pour une future levée du dispositif donnant aujourd'hui l'accès à de nombreux lieux.

Si le pic des contaminations lors de la cinquième vague est désormais passé, "il faudrait qu'on redescende autour de 1 500 patients [atteints du Covid-19] en réa, pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux est restauré", a expliqué Olivier Véran. Par ailleurs, le facteur R de reproduction du virus devra être "durablement inférieur à un", et le taux d'incidence être "assez faible, soit autour de 300 ou 500 au maximum".

