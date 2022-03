Covid-19 : plus besoin de pass vaccinal pour aller au restaurant ou dans les salles de sport

Depuis le lundi 14 mars, il n'est plus nécessaire de présenter son pass vaccinal pour entrer dans les cinémas, restaurants, cafés, salles de sport ou piscines. Des lieux qui étaient jusque-là inaccessibles aux trois millions de Français non vaccinés.

À l'entrée des salles de sport et des cinémas, piscines, bars et restaurants, il y a comme un sentiment de liberté retrouvée. Le lundi 14 mars marque la fin du pass vaccinal. "Ça me perturbait pas plus que ça non plus de devoir montrer le pass, mais on se dit qu'on va peut-être être un peu plus libre", témoigne un habitant de Montpellier (Hérault). Pour une employée d'un restaurant, la fin du pass va surtout permettre un gain de temps à la commande.



Des clients non-vaccinés ravis

Dans les piscines, les personnes sont également soulagées de ne plus avoir à présenter le pass, même si pour certains, c'était devenu une habitude. Pour d'autres, en revanche, c'est le grand retour dans les bassins. Dans les salles de sport, les clients non vaccinés attendaient également la fin du pass avec impatience. Le pass vaccinal demeure cependant obligatoire dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux.