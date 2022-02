Covid-19 : le "convoi de la liberté" contre les restrictions sanitaires s'organise

Ils se revendiquent du "convoi de la liberté". À Paris, dans la soirée du mardi 8 février, des manifestants ont appelé au ralliement contre les mesures sanitaires, à l'image de la mobilisation observée au Canada. Les différents itinéraires planifiés convergent de toute la France vers Paris. "L'idée, c'est de venir à Paris dans des points clés et d'essayer de bloquer les choses", explique une manifestante.

Un mouvement social hétérogène

Sur les réseaux sociaux, le principal groupe du "convoi de la liberté" compte près de 270 000 membres. Pourrait-on alors y voir l'émergence d'un nouveau mouvement des "gilets jaunes" ? "Il n'y a jamais deux fois le même mouvement social, tranche Sylvain Boulouque, historien et spécialiste des mouvements identitaires extrêmes. Il peut y avoir des prolongements qui vont se ressembler, mais ce ne sera pas exactement le même mouvement social puisque là, il n'est plus question de bloquer des ronds-points, mais de bloquer des axes de circulation et de communication." Ce nouveau mouvement semble hétérogène, composé de "gilets jaunes" et de manifestants anti-pass sanitaire et antivaccins.