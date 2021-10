Un projet de loi prolongeant le pass sanitaire est présenté le 13 octobre en Conseil des ministres et sera débattu au Parlement dans les semaines à venir.

"Il n'est pas question de donner un blanc-seing jusqu'au 31 juillet 2022", a affirmé Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, mardi 12 octobre sur franceinfo, alors que le projet de loi prolongeant le pass sanitaire sera présenté mercredi en Conseil des ministres. "Ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité de recourir" au pass sanitaire, a en effet indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le mercredi 29 septembre.

Gérard Larcher qui applaudit le pass sanitaire, "un accélérateur de vaccination, extrêmement positif", souhaite que sa prolongation soit décidée sous le contrôle du Parlement, et "le contrôle du Parlement, ça veut dire qu'en février, nous devrons débattre à nouveau de la poursuite du processus de sortie de l'urgence" sanitaire. Le pass sanitaire "est une atteinte aux libertés individuelles et collectives et ça ne peut se faire que sous le contrôle du Parlement, dans une démocratie parlementaire", a insisté Gérard Larcher.