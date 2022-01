"Chacune de vos gesticulations est une insulte aux personnes qui sont mortes." Le député de la majorité, Raphaël Gérard, a failli être emporté par le Covid-19. Touché pendant la première vague, en mars 2020, il a été hospitalisé de longs jours avec une période de coma et souffre aujourd'hui encore de séquelles. L'élu LREM a ainsi interpellé les opposants au projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, examiné lundi 3 janvier à l'Assemblée nationale.



"Ma liberté aujourd'hui, elles est là : c'est 30 cm de câbles et 3 kilos de matériel que je porte 24h/24 jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça la réalité, c'est la mienne et c'est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversé", s'est-il indigné, sous les applaudissements de ses collègues.

"La liberté c'est un ensemble de devoirs et de droits"

"Aujourd'hui, on est en train de parler de comment tout mettre en peuvre pour éviter que ça arrive. Alors on peut parler de la liberté, on peut brandir la liberté dans tous les sens mais la liberté ce n'est pas un ensemble de droits, c'est un ensemble de devoirs et de droits", a-t-il poursuivi.

Parmi les détracteurs du texte, figure Jean-Luc Mélenchon. Auteur d'une motion de rejet du texte, le leader de la France insoumise réclame un "plan global", et a ironisé sur "des mesures sur ceux qui ont le droit de manger du pop-corn ou de boire leur café debout ou assis". Les sénateurs examineront le projet de loi à partir de mercredi. Le pass vaccinal doit entrer en vigueur dès le 15 janvier.