Vaccination obligatoire contre le Covid-19 : un syndicat de pompier appelle à la grève

Leur présence n'est pas passée inaperçue. Samedi 31 juillet à Nice (Alpes-Maritimes) les sapeurs-pompiers en uniforme ont manifesté contre le pass sanitaire. Ils s'opposent également à la vaccination obligatoire pour les pompiers. "Parmi nos collègues, certains étaient vaccinés, d'autres ne le sont pas, c'était simplement l'obligation, pas le choix, d'être vacciné ou non", résume Walter Galot, représentant de syndicat.

Suspension de contrat et de salaire à partir du 15 septembre pour les non-vaccinés

Une mobilisation lancée par le syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers en France. Un préavis de grève illimité a été déposé à partir de lundi prochain. "Il n'y a plus de dialogue social, nous ne sommes pas écoutés", déplore Xavier Boy, président de la fédération autonome des sapeurs-pompiers. Une position qui est loin de faire l'unanimité. À la Fédération nationale, on milite pour la vaccination obligatoire, comme pour les soignants. "Avec des gestes intrusifs, au contact de la population de manière très importante, donc très étroite dans une cellule d'ambulance lorsqu'on s'occupe de la santé de quelqu'un, on est forcément au contact", devise le président Grégory Allione. S'ils ne sont pas vaccinés à compter du 15 septembre, les pompiers s'exposent à des sanctions