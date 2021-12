Vaccination : de nombreuses personnes âgées face au manque de rendez-vous pour la dose de rappel

Dans ce centre près de Rennes, impossible pour un couple de personnes âgées de recevoir une troisième dose de vaccin. À l’accueil, on s’excuse : il n’y a plus de dose disponible. Alors que le gouvernement a ouvert la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes de plus de 18 ans, beaucoup de personnes âgées sont confrontées à ce problème. "Il y a un gros décalage entre annonces du gouvernement et réalité sur le site", rapporte un patient déçu. En deux jours, les soignants ont donc dû renvoyer chez elles 80 personnes prioritaires, à contrecœur.

Pas d’injection possible sans rendez-vous

La situation est identique dans ce centre de vaccination en région parisienne. Seule solution : attendre un éventuel désistement. L’agenda est plein, alors il est impossible de prendre des patients sans rendez-vous. En Alsace, un centre donne le ton dès l’entrée : pas de dose sans rdv. "Il faut que le flux soit assuré, il faut qu’on ait les stocks suffisants et les ressources humaines", justifie Laurent Burckel, responsable d’un centre dans le Bas-Rhin. Sans rappel, un million de personnes pourrait perdre leur pass sanitaire. Le ministère de la Santé dit avoir conscience de ces difficultés et promet plus de doses et de places pour répondre à la demande.