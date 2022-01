Vaccin contre le Covid-19 : jusqu'à 800 000 pass sanitaires pourront être désactivés samedi faute de rappel

C'est la date-butoir fixée par le gouvernement. Jusqu'à 800 000 personnes, qui n'ont pas fait leur rappel de vaccin contre le Covid-19 au maximum sept mois après leur dernière injection, risquent de voir leur pass sanitaire désactivé samedi 15 janvier, estime le ministère de la Santé, dans un décompte daté du 9 janvier.

Le ministère souligne que ce chiffre est "probablement surestimé", le doute portant sur les gens ayant un certificat de rétablissement du Covid-19 datant de plus de trois mois (ce certificat est valable pendant six mois). "On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et d'un chiffre qui, en réalité, soit inférieur. Et puis on a toute la semaine qui vient pour que ces personnes fassent leur rappel dans les temps", a précisé le ministère.