Reflux de l'épidémie de Covid-19 en France : "Cela ne va pas durer !", prévient un épidémiologiste

Alors qu'on observe un reflux global de l'épidémie de Covid-19 en France, Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid à l’Académie nationale de médecine a mis en garde jeudi 7 octobre sur franceinfo : "Cela ne va pas durer !", prévient-il. "Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas une résurgence de la circulation du virus", a-t-il souligné.

Le département de la Mayenne observe déjà une remontée du taux d'incidence dans certaines communes : "Cela risque de s'observer un peu partout. On arrive dans la saison froide et deuxièmement, on a un quart au moins de la population française qui n'est pas protégé, qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas été en contact avec le virus", explique-t-il.

Faible vaccination chez les personnes à risque

Le taux de vaccination n'est pas assez important chez les personnes à risque, selon lui : "Les personnes âgées, les personnes porteuses de comorbidité, il y en a encore un nombre très élevé, sans doute près d'un million, qui n'a toujours pas été vacciné", dit-il. "Ceux qui ont été vaccinés ont perdu leur immunité parce qu'ils n'ont pas reçu leur injection de rappel. Donc, on a tout à craindre de cette résurgence épidémique", met-il en garde.

Yves Buisson ne veut pas entendre parler de la fin du pass sanitaire : "Si on le retire pour le réintroduire au bout de quelques semaines, cela va être très compliqué de le faire comprendre", pressent-il. "D'ailleurs, nous avons milité à l'Académie de médecine pour qu'on passe du pass sanitaire au pass vaccinal. Le déremboursement des tests, c'est une excellente mesure qui arrive trop tard", regrette-t-il.