Pyrénées-Orientales : un élu agressé par des manifestants anti-pass sanitaire

Les images font le tour des réseaux sociaux depuis 24 heures, le député LREM Romain Grau, a été pris à partie par des manifestants anti-pass. Une gifle et des coups ont été assénés au député. Celui-ci s'est fait craché dessus et a été giflé, avant de réussir à se réfugier chez un voisin de la permanence parlementaire. L'homme, venu en aide au député, a également été malmené par les manifestants.



Encore sous le choc



Le lendemain, le député est encore très choqué par cette scène violente. "On se sent bien faible, par rapport à une foule qui se montre barbare et qui veut en découdre et qui voulait nous lyncher et qui voulait nous provoquer pour pouvoir nous lyncher", lance-t-il. Une plainte a été déposée, le 23 janvier.